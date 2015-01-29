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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 21:00 BJT

欧洲政经：希腊必须保持预算平衡，债务重新谈判可考虑--法国财长萨潘

路透巴黎1月29日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周四表示，希腊债务重新谈判“可以考虑”，同时排除了允许希腊预算再度出现赤字的可能性。

“免除希腊债务是错误的，重新谈判可以接受。”萨潘对法国日报Liberation表示。

“从2013年以来，支出和收入相平衡...允许希腊再度打破这种平衡，并步入赤字是绝不可能的。”他说。

希腊政府2014年设定的目标是政府总体上的基本预算盈余达到国内生产总值(GDP)的1.8%。(完) (编译 洪曦; 审校)
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