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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 20:55 BJT

美股业绩：康菲石油国际第四季录亏，再度下调2015年资本支出额

路透1月29日 - 美国最大的石油和天然气公司康菲石油国际(ConocoPhillips) 周四公布季度录亏，并再度下调2015年资本支出，称因原油价格下跌。

康菲石油国际表示，目前预计2015年资本支出将下降至115亿美元，低于上次预计的135亿。

该公司宣布第四季亏损3,900万美元，合每股亏损0.03美元。上年同期则为获利25亿美元和每股盈余2.00美元。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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