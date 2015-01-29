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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 22:35 BJT

美国热股：阿里巴巴季度业绩低于预估，股价盘初暴跌近10%

路透1月29日 - 阿里巴巴 周四公布季度营收低于分析师预期，表明该公司成长在假日季期间出现放缓迹象。

阿里巴巴周四盘初暴跌9.2%，报89.40美元。(完)
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