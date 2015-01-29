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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 22:36 BJT

美国热股：Facebook第四季营收及获利均胜预期，股价盘初上扬

路透1月29日 - 社交网络行业巨擘Facebook 第四季营收增长49%，移动广告业务增长帮助公司获利和营收均超越华尔街预期。

Facebook周四盘初上扬约2%，报77.75美元。(完)
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