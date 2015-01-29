美国热股：Facebook第四季营收及获利均胜预期，股价盘初上扬

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透1月29日 - 社交网络行业巨擘Facebook 第四季营收增长49%，移动广告业务增长帮助公司获利和营收均超越华尔街预期。
Facebook周四盘初上扬约2%，报77.75美元。(完)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点，跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台股今日盘中再度上攻突破万点关卡；亚洲股市周四也上涨，受惠于MSCI明晟全球市场指数昨天创下纪录收盘高位，因油价劲升提振了能源股。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该