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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 22:37 BJT

美国热股：福特汽车季度获利高于预估，股价盘初下滑

路透1月29日 - 福特汽车 周四公布季度业绩超出华尔街预期，该公司维持2015年获利预估不变。

福特股价周四盘初下滑0.6%，报14.37美元。(完)
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