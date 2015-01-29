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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 22:39 BJT

美国热股：高露洁公布季度营收下降3.2%，股价盘初劲升逾5%

路透1月29日 - 以市场份额计全球最大的牙膏厂商高露洁 公布季度营收下降3.2%，受美元走强拖累。

高露洁周四盘初股价劲升5.36%，报68.61美元。(完)
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