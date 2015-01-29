表格：美国1月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透华盛顿1月29日 - 美国农业部(USDA)周四公布1月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 544.4 21.0 565.4 559.0 21.0 19,937.3 26,055.6 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.6 126.2 玉米 1,068.2 16.0 1,084.2 1,154.4 16.0 31,414.5 31,510.4 高粱 231.9 0.0 231.9 245.3 0.0 6,845.8 3,172.7 大豆 888.2 20.8 909.0 953.7 20.8 45,081.0 42,445.2 豆粕 296.5 1.0 297.5 342.8 1.0 8,051.9 6,763.3 豆油 10.6 0.0 10.6 10.6 0.0 517.1 440.0 皮马棉 13.1 0.0 13.1 13.7 0.0 183.7 544.3 陆地棉 546.2 12.6 558.8 583.2 12.6 8,978.3 8,148.0 稻米 32.5 0.0 32.5 86.9 0.0 2,010.1 1,877.6 (完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。