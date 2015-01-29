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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 02:07 BJT

表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为1.590%，投标倍数为2.50

路透华盛顿1月29日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.590 中值 1.555 低值 1.479 价格/得标 价格 99.406401 高值得标比率 50.39% 投标倍数 2.50 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,013,800 总投标 72,475,051,300 竞争性投标得标 28,982,457,500 非竞争性投标得标 12,556,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,519,000,000 初级市场交易商得标 　 8,416,962,500 直接投标 6,220,000,000 直接投标得标 4,315,000,000 间接投标 17,718,495,000 间接投标得标 16,250,495,000 发行细节 发行日 2015/02/02 到期日 2022/01/31 CUSIP码 912828H86 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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