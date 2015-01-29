表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为1.590%，投标倍数为2.50

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透华盛顿1月29日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.590 中值 1.555 低值 1.479 价格/得标 价格 99.406401 高值得标比率 50.39% 投标倍数 2.50 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,013,800 总投标 72,475,051,300 竞争性投标得标 28,982,457,500 非竞争性投标得标 12,556,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,519,000,000 初级市场交易商得标 8,416,962,500 直接投标 6,220,000,000 直接投标得标 4,315,000,000 间接投标 17,718,495,000 间接投标得标 16,250,495,000 发行细节 发行日 2015/02/02 到期日 2022/01/31 CUSIP码 912828H86 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。