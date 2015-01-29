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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 00:38 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.288%，投标倍数为2.49

路透华盛顿1月29日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.288 中值 1.256 低值 1.200 价格/得标 价格 99.816712 高值得标比率 16.65% 投标倍数 2.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,014,400 总投标 　 87,177,545,900 竞争性投标得标 34,957,398,500 非竞争性投标得标 42,615,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 56,693,000,000 初级市场交易商得标 　9,594,325,000 直接投标 5,962,000,000 直接投标得标 3,317,000,000 间接投标 24,479,930,000 间接投标得标 22,046,073,500 发行细节 发行日 2015/02/02 到期日 2020/01/31 CUSIP码 912828H52 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)
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