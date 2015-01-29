表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.288%，投标倍数为2.49

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透华盛顿1月29日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.288 中值 1.256 低值 1.200 价格/得标 价格 99.816712 高值得标比率 16.65% 投标倍数 2.49 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,014,400 总投标 87,177,545,900 竞争性投标得标 34,957,398,500 非竞争性投标得标 42,615,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 56,693,000,000 初级市场交易商得标 9,594,325,000 直接投标 5,962,000,000 直接投标得标 3,317,000,000 间接投标 24,479,930,000 间接投标得标 22,046,073,500 发行细节 发行日 2015/02/02 到期日 2020/01/31 CUSIP码 912828H52 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。