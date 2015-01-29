韩国数据：2月制造业景气判断指数跌至两年低位

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透首尔1月30日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标下跌至两年低位，因受访者担心全球经济问题将可能降低韩国出口需求。
韩国央行在声明中称，经季节调整的2月制造业景气判断指数为74，1月被下修至80。央行表示，上次该指数为74是在2013年3月。
央行表示，在1月年度修正中对历史数据进行了修订，以改善准确程度。
读数在100以下显示，预期未来一个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司。不过，即使在好景时，该数据倾向处于低位。
央行提供的详细数据显示，较之其他受访组织，未经季调的2月出口商景气判断指数跌幅最大，下降至74的两个月低位，上月为81。
制造商最担心的是国内消费疲弱，同上个月调查结果一致，紧随其后的是担心全球经济状况。
央行在1月16-23日进行调查，向23个主要行业的逾1,400家制造商收集意见。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。