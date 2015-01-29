韩国数据：2月制造业景气判断指数跌至两年低位

路透首尔1月30日 - 韩国央行周五公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标下跌至两年低位，因受访者担心全球经济问题将可能降低韩国出口需求。

韩国央行在声明中称，经季节调整的2月制造业景气判断指数为74，1月被下修至80。央行表示，上次该指数为74是在2013年3月。

央行表示，在1月年度修正中对历史数据进行了修订，以改善准确程度。

读数在100以下显示，预期未来一个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司。不过，即使在好景时，该数据倾向处于低位。

央行提供的详细数据显示，较之其他受访组织，未经季调的2月出口商景气判断指数跌幅最大，下降至74的两个月低位，上月为81。

制造商最担心的是国内消费疲弱，同上个月调查结果一致，紧随其后的是担心全球经济状况。

央行在1月16-23日进行调查，向23个主要行业的逾1,400家制造商收集意见。(完)