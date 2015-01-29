全球金市：金价大跌逾2%至两周低位，因美联储仍可能在今年升息

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
* 美元指数迫近11年高位
* 美联储称美国经济以“稳健步伐”扩张
路透纽约/伦敦1月29日 - 金价周下挫超过2%，至两周低点，白银跌幅为一年半来最大，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示联储仍准备在今年升息。
美联储周三表示，美国经济正以“稳健步伐”扩张，重申在决定何时上调近零水准利率时将保持“耐心”。
“对美联储声明的短期反应是人们突然开始说，美联储可能最早在6月升息。这拖累金价下跌，”商品投资企业LOGIC Advisors创始人之一Bill O'Neill说。
O'Neill说，6月是升息预期高涨时很多人预期的升息时间，但在周三美联储政策声明公布前，市场已将升息预期推迟至今年晚些时候，甚至2016年。
美国利率上升前景可能鼓励投资者撤出黄金市场。黄金是没有利息的资产。
金价周三的頽势延续至周四，触动贵金属市场止损卖单，1642 GMT，许多现货金止损卖单被触动，当时现货金在1分钟内劲跌6美元，跌幅令交易商意外。
现货金 一度跌至每盎司1,251.86美元的两周低位，在1920 GMT，下挫2.1%，报1,257.01美元。
2月美国期金 大幅收跌2.4%，报每盎司1,254.60美元。
现货银 急跌6.4%，至每盎司16.81美元，跌穿100日移动均线，创2013年6月来最大单日跌幅。
美联储表示在决定升息时间时，将考虑到“金融与国际形势发展”，这也是自2013年1月以来，联储首度提及全球市场。
美元兑一篮子货币 上涨最多0.4%，仍然接近上周触及的11年高位。
现货钯金 猛跌3%，至每盎司768.50美元。现货铂金 挫跌3%，报每盎司1,215.97美元，为10月来表现最差的一日。
投资者关注周五美国公布第四季经济增长数据，寻找经济力道的进一步线索。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。