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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货在交投震荡后收低，豆油跌至六年低位

路透芝加哥1月29日 - 美国大豆期货周四在交投震荡中收低，交易商
说，因南美丰收和豆油市场急跌，令大豆期货下滑。
    
    美国农业部称，截至1月22日一周，销售88.82万吨美国大豆，高于市
场预期的20-40万吨后，大豆价格上涨。
    
    不过，大豆升幅受限，因南美天气大致良好，包括本周巴西广泛地区
将迎来骤雨，应该会提振当地大豆出产前景。
    
    豆油触及合约低位，近月豆油 下滑至每磅29.32美分，为2008
年12月来最低，因本周美国国家环境保护局(EPA)的一则宣布，或为从阿
根廷进口更多以豆油为原材料的生物燃料扫清道路。
    
    豆粕上涨，受助于出口销售强劲和豆粕/豆油套利交易。美国农业部
表示，最新一周销售29.65万吨豆粕，符合市场预期。豆油销售总计1.06
万吨，低于市场预期。
        
    芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货 收跌2美分，报每蒲式耳
9.68-1/4美元。    
           
    3月豆粕期货 收高0.5美元，报每短吨337.9美元。
    
    3月豆油合约 收跌0.8美分，报29.54美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为217,394口，豆粕为80,645口，豆油为141
,806口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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