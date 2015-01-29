芝加哥期市：CBOT大豆期货在交投震荡后收低，豆油跌至六年低位

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透芝加哥1月29日 - 美国大豆期货周四在交投震荡中收低，交易商 说，因南美丰收和豆油市场急跌，令大豆期货下滑。 美国农业部称，截至1月22日一周，销售88.82万吨美国大豆，高于市 场预期的20-40万吨后，大豆价格上涨。 不过，大豆升幅受限，因南美天气大致良好，包括本周巴西广泛地区 将迎来骤雨，应该会提振当地大豆出产前景。 豆油触及合约低位，近月豆油 下滑至每磅29.32美分，为2008 年12月来最低，因本周美国国家环境保护局(EPA)的一则宣布，或为从阿 根廷进口更多以豆油为原材料的生物燃料扫清道路。 豆粕上涨，受助于出口销售强劲和豆粕/豆油套利交易。美国农业部 表示，最新一周销售29.65万吨豆粕，符合市场预期。豆油销售总计1.06 万吨，低于市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货 收跌2美分，报每蒲式耳 9.68-1/4美元。 3月豆粕期货 收高0.5美元，报每短吨337.9美元。 3月豆油合约 收跌0.8美分，报29.54美分。 今日CBOT大豆预估成交量为217,394口，豆粕为80,645口，豆油为141 ,806口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点，跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台股今日盘中再度上攻突破万点关卡；亚洲股市周四也上涨，受惠于MSCI明晟全球市场指数昨天创下纪录收盘高位，因油价劲升提振了能源股。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该