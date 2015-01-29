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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 05:10 BJT

美股盘后：谷歌公布季度业绩后，股价急挫2.2%

路透10月16日 - 谷歌 周四在盘后交易中急挫2.2%，之前该公司公布第四季业绩。

谷歌公布，第四季非GAAP每股盈利为6.88美元，GAAP每股盈利为6.91美元，营收增长15%至181亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第四季每股盈利为7.11美元，营收为184.6亿美元。(完)
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