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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 05:06 BJT

美股盘后：亚马逊公布业绩后股价大涨3.2%

路透10月23日 - 亚马逊 周四在盘后交易中大涨3.2%，之前该公司公布第四季业绩。

亚马逊公布第四季每股盈利0.45美元，营收增长15%，至293.3亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计亚马逊第四季每股盈利0.17美元，营收为296.7亿美元。(完)
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