国际油市：原油受回补空头带动上涨，但供应过剩忧虑加重

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
* 油价尾盘反弹，受助于回补空头
* 美国原油盘中触及2009年4月来的新低
路透纽约1月29日 - 全球原油价格周四微幅上涨，但在此之前，美国原油触及约六年低位，布兰特原油缩减涨幅，因数据显示本已处于纪录高位的美国原油库存进一步上升。
油价早盘全线上涨，因美国数据显示最新一周初请失业金人数降至近15年低位，反映全球最大经济体美国经济进一步增强。
但美国原油期货在上午中段的交易中挫跌至2009年4月底部，一直到尾盘才受回补空头带动而上涨。
原油服务公司Genscape报告显示，在1月23-27日期间，库欣原油库存增加160万桶。库欣是美国原油期货合约交割点。
美国能源资料协会(EIA)周三称，截至1月23日当周，美国原油库存已触及纪录高位。单单在上周，原油库存就增加近900万桶，接近4.07亿桶，为政府自1982年编纂该数据以来的最高水平。
“现在肯定没有什么理由买入原油，目前我认为油价唯一的走向是下行，”WTRG Economics能源分析师James Williams说。
美国原油 结算价报每桶44.53美元，上涨0.08美元，从日内低位43.58美元反弹。交易商称，一些美国石油公司在报告季度业绩时表示，将缩减资本支出和探勘计划，受此影响，一些油市作空的投资者降低其空头仓位。
布兰特原油 结算价报每桶49.13美元，上涨0.66美元，日内高位在49.24美元。
两份原油合约价差CL-LCO1=R走宽至12月29日来最宽水平，布兰特原油较美国原油升水逾4.50美元，因美国原油基本面更为疲弱。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。