《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.24 -0.39 -1.06 568753
搜狐 56.37 -0.76 -1.33 376799
网易 109.17 +0.57 +0.52 360524
百度 220.39 +0.08 +0.04 3132951
台湾
台湾积体电路 23.29 -0.64 -2.67 3030718
联电 2.43 -0.05 -2.02 102195
日月光 6.70 -0.14 -2.05 338022
矽品精密 8.49 -0.33 -3.74 2637782
和信超媒体 0.76 -0.00 -0.04 84288
友达 5.74 -0.18 -3.04 855406
中华电信 30.39 -0.26 -0.85 48826
台湾国际航电 52.50 +0.50 +0.96 821953
香港
中国移动 67.08 +1.56 +2.38 227355
中国联通 15.24 -0.09 -0.59 74051
中国电信 59.06 -1.03 -1.71 10386
中芯国际 4.38 -0.03 -0.68 5321
电讯盈科 6.58 -0.27 -3.94 2695
(完)
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路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。