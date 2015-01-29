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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.24 -0.39 -1.06 568753

搜狐 56.37 -0.76 -1.33 376799

网易 109.17 +0.57 +0.52 360524

百度 220.39 +0.08 +0.04 3132951

台湾

台湾积体电路 23.29 -0.64 -2.67 3030718

联电 2.43 -0.05 -2.02 102195

日月光 6.70 -0.14 -2.05 338022

矽品精密 8.49 -0.33 -3.74 2637782

和信超媒体 0.76 -0.00 -0.04 84288

友达 5.74 -0.18 -3.04 855406

中华电信 30.39 -0.26 -0.85 48826

台湾国际航电 52.50 +0.50 +0.96 821953

香港

中国移动 67.08 +1.56 +2.38 227355

中国联通 15.24 -0.09 -0.59 74051

中国电信 59.06 -1.03 -1.71 10386

中芯国际 4.38 -0.03 -0.68 5321

电讯盈科 6.58 -0.27 -3.94 2695

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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