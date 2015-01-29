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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 06:23 BJT

《日本重要政经日程》--1月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    1月29日(四)
    
    2330 - 12月全国消费者物价指数(CPI)和1月东京地区CPI
    
    2330 - 12月失业率
    
    2330 - 12月所有家庭支出
    
    2350 - 12月工业生产
    
    1月30日(五)
    
    0430 - 经济产业省发布石油数据
    
    0500 - 12月房屋开工
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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