美国股市：午后上涨终场收高，因油价扭转稍早跌势

Harman International 股价暴涨23.8%，是最大升幅的标普500指数成份股，此前公司公布的获利和营收好于预期。

手袋生产商Coach 发布季度获利优于预期后，股价劲涨6.8%。道指成份股麦当劳 攀升5%，此前其执行长宣布辞职。

阿里巴巴 大跌8.8%，此前阿里巴巴公布的营收不及预期。高通 暴跌10.3%，此前公司下调2015年财测。

道琼工业指数 大涨225.48点，或1.31%，至17,416.85点；标准普尔500指数 收高19.09点，或0.95%，至2,021.25点；Nasdaq指数 上扬45.41点，或0.98%，至4,683.41点。

苹果 收涨3.1%，波音 收高5.8%。

美国上周初请失业金人口骤降至近15年最低，是反应就业市场表现良好的最新信号 。该数据为股市提供支撑。

投资者也继续消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的政策声明。

能源股 收涨0.17%，因美国原油由跌转升，上涨0.08美元，结算价报每桶44.53美元。

根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约77亿股，高于过去五个交易日70亿股的均值。

纽约证交所上涨和下跌家数分别为2,074和1,000，比率为2.07:1；在Nasdaq市场，上涨和下跌家数分别为1,823和893，比率为2.04:1 。

16只标普500指数成份股触及52周新高，26只触及52周新低；37只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，101只触及新低。(完)