澳新经济指标预测--1月30日-2月6日****

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月30日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0030 澳洲民间部门信贷 12月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 2月2日当周 2月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 12月 -- -- 2月1日-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- 持平 2月2日(一) 暂无重要经济数据公布 2月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- +7.5% 0030 澳洲民间住宅许可 12月 -- -0.3% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 逆差9.25 商品和服务进口(较上月) -- +1.0% 出口(较上月) -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 2.50% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 5.4% HLFS就业增长(较前季) -- +0.8% HLFS就业参与率 -- 69.0% 新西兰劳工成本指数(较上季) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- -- 2月4日(三) 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- +2.2% 2月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 12月 -- +0.1% 0030 澳洲零售贸易 第四季 -- +1.0% 2230 澳洲AIG建筑指数 1月 -- 44 2月6日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。