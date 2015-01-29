《综述》欧盟延长对俄制裁并推迟对新举措作出决定，希腊表示支持

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
周四举行紧急会议之前，叛军已于上周发动进攻，破坏了已维持五个月的停火。反叛势力被怀疑在上周六炮击了重要港口城市Mariupol，导致30人丧生。自那以来，前线一直有猛烈交火，不过叛军对Mariupol的全面进攻有所放缓。
华盛顿方面表示，美国不打算马上发布新的制裁声明。在过去一年中，美国一直与欧盟采取协同制裁行动。
“当然，我们对(欧盟)此举表示欢迎；这是一个正面举措，”美国国务院发言人普萨基在例行记者会上表示。
“这进一步表明，过去几天至几周的行动绝对不可接受，而且会招致新的制裁，”她说。
普萨基指出，欧盟和美国制裁名单中的个人、公司或行业并不完全一样，并表示：“我们将继续考虑实施其他可能的新措施，不过...我认为目前还不好作出任何预期。”
在布鲁塞尔会谈的准备阶段，希腊形势成为关注焦点。该国新任总理齐普拉斯周一上台，并抱怨称欧盟威胁收紧对俄制裁措施之前，并未与希腊政府商量。
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。