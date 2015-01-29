《综述》欧盟延长对俄制裁并推迟对新举措作出决定，希腊表示支持

周四举行紧急会议之前，叛军已于上周发动进攻，破坏了已维持五个月的停火。反叛势力被怀疑在上周六炮击了重要港口城市Mariupol，导致30人丧生。自那以来，前线一直有猛烈交火，不过叛军对Mariupol的全面进攻有所放缓。

华盛顿方面表示，美国不打算马上发布新的制裁声明。在过去一年中，美国一直与欧盟采取协同制裁行动。

“当然，我们对(欧盟)此举表示欢迎；这是一个正面举措，”美国国务院发言人普萨基在例行记者会上表示。

“这进一步表明，过去几天至几周的行动绝对不可接受，而且会招致新的制裁，”她说。

普萨基指出，欧盟和美国制裁名单中的个人、公司或行业并不完全一样，并表示：“我们将继续考虑实施其他可能的新措施，不过...我认为目前还不好作出任何预期。”