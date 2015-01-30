《综述》欧盟延长对俄制裁并推迟对新举措作出决定，希腊表示支持

不过与会人士表示，希腊新任外长克奇亚斯(Nikos Kotzias)在会议中很快就驱散了希腊将迳行反对任何制裁举措的臆测。

根据意大利外长，克奇亚斯在会议中宣布：“我不是俄罗斯的魁儡。”

他签署了一份措辞尖锐的声明。声明中表示，莫斯科必须为乌克兰东部的暴力冲突负责，并要求俄罗斯中止对分离主义份子的支持。

**呼吁推迟新制裁**

外交人士表示，希腊发出推迟对更严格制裁作出决定的呼吁，也得到其他国家的附和--意大利与奥地利同样赞成推迟，不过英国与波罗的海国家要求更为明确的承诺，迅速对俄国施加新制裁。

“我们并非逢制裁必反，”克奇亚斯后来表示，“我们也跟随主流，并不是捣蛋鬼。”

会谈之前，德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)对希腊立场暧昧不明感到失望，他说：“希腊政府的新立场，并不会让今天的讨论变得更加轻松，这一点众所皆知。”不过与克奇亚斯私下会晤后，德国官员表示史坦迈尔的顾虑稍减。(完)