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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 07:24 BJT

韩国数据：12月工业生产增幅创逾五年来最大，缓和经济降温疑虑

12月工业生产为2009年9月创下3.7%增幅以来的最快增速。路透调查分析师预估中值为成长1.0%，预估区间为增长0.2-2.4%。

和上年同期相比，12月工业生产增长0.4%，路透调查预估中值为下滑1.0%，11月修正后为下滑3.6%。

统计局数据并显示，12月经季节调整的服务业产出较前月持平，11月修正后为下跌0.3%。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 李婷仪)
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