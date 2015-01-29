韩国数据：12月工业生产增幅创逾五年来最大，缓和经济降温疑虑

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
12月工业生产为2009年9月创下3.7%增幅以来的最快增速。路透调查分析师预估中值为成长1.0%，预估区间为增长0.2-2.4%。
和上年同期相比，12月工业生产增长0.4%，路透调查预估中值为下滑1.0%，11月修正后为下滑3.6%。
统计局数据并显示，12月经季节调整的服务业产出较前月持平，11月修正后为下跌0.3%。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 李婷仪)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。