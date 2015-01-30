美国与加拿大经济指标预测--1月30日-2月6日****

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月26日当周
1月30日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP(较前月) 11月 持平 +0.3%
1330 美国实质GDP环比年率 第四季初值 +3.0% +5.0%
GDP最终销售 +3.3% +5.0%
GDP消费支出 -- +3.2%
GDP隐性平减指数 +1.0% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +1.2%
1330 美国企业雇佣成本 第四季 +0.6% +0.7%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 57.5 58.3
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 98.2 98.2
现况指数 108.0 108.3
预期指数 91.5 91.6
2月2日当周
2月2日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.7%
个人所得(较前月) +0.3% +0.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.4%
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.2%
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 1月 -- 53.9
1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.7% -0.3%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 1月 55.5 55.5
就业指数 -- 56.8
新订单指数 -- 57.3
投入物价指数 40.0 38.5
2月3日(二)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 1月 1,690 1,692
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +1.9%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 1月 -- 673.8
1500 美国耐久财订单 12月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
1500 美国工厂订单(较上月) 12月 持平 -0.7%
1500 美国IBD经济乐观指数 2月 -- --
2月4日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加21.5 增加24.1
1445 美国Markit综合PMI 1月终值 -- 54.2
Markit服务业PMI -- 54.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 1月 57.2 56.2
企业活动指数 -- 57.2
就业指数 -- 56.0
新订单指数 -- 58.9
价格指数 -- 49.5
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.7
经季节调整的PMI -- 55.4
2月5日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.264
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差387 逆差390
1330 美国劳工成本 第四季初值 +0.8% -1.0%
非农生产率环比年率 +1.1% +2.3%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 -- 逆差6.4
出口(亿加元) -- 432.6
进口(亿加元) -- 439.1
2月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加23 增加25.2
民间就业岗位(万个) 增加22 增加24
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.7
政府就业岗位(万个) -- 增加1.2
失业率 5.6% 5.6%
平均时薪 +0.3% -0.2%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.7%
1330 加拿大就业变动(万人) 1月 -- 减少0.43
失业率 -- 6.6%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -- -13.8%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加150 增加140.8(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张荻；审校 张明钧)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。