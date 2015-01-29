美股业绩：谷歌第四季营收不及预期，因网络广告价格下跌和美元上涨

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透旧金山1月29日 - 谷歌 第四季营收增长15%，但不及华尔街预期，因网络广告价格不断下跌，以及受汇率不利影响拖累。
在谷歌公布业绩后，股价在盘后最初下滑，但之后由跌转升，上涨0.1%至510.66美元。
谷歌广告营收面临压力，因越来越多的消费者使用诸如智能手机和平板电脑等移动设备上网，它们的广告价格通常较低。
移动设备越来来普及，令全球最大的社交网络Facebook 在争取广告客户方面的竞争力上升。Facebook周三公布，第四季其网络移动广告较上年同期增长一倍。
谷歌周四表示，每次点击费用(CPC)在第四季按年下跌3%，而消费者的广告点击量增长14%。
BGC Partners分析师Colin Gillis表示，部份分析师原本希望每次点击费用会有增长。他补充说，谷歌一半营收是来自海外市场，美元升值也拖累谷歌营收。
截至12月31日三个月的合并营收总计181亿美元，上年同期为157.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计营收为184.6亿美元。
谷歌财务长Patrick Pichette在声明中表示，“尽管面临强大的汇率不利影响”，但公司营收仍实现增长。
净利上升至47.6亿美元，或每股盈余(EPS)6.91美元，上年同期分别为33.8亿美元和4.95美元。经调整后EPS为6.88美元，不及分析师预期的7.11美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 徐文焰)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。