美股业绩：谷歌第四季营收不及预期，因网络广告价格下跌和美元上涨

路透旧金山1月29日 - 谷歌 第四季营收增长15%，但不及华尔街预期，因网络广告价格不断下跌，以及受汇率不利影响拖累。

在谷歌公布业绩后，股价在盘后最初下滑，但之后由跌转升，上涨0.1%至510.66美元。

谷歌广告营收面临压力，因越来越多的消费者使用诸如智能手机和平板电脑等移动设备上网，它们的广告价格通常较低。

移动设备越来来普及，令全球最大的社交网络Facebook 在争取广告客户方面的竞争力上升。Facebook周三公布，第四季其网络移动广告较上年同期增长一倍。

谷歌周四表示，每次点击费用(CPC)在第四季按年下跌3%，而消费者的广告点击量增长14%。

BGC Partners分析师Colin Gillis表示，部份分析师原本希望每次点击费用会有增长。他补充说，谷歌一半营收是来自海外市场，美元升值也拖累谷歌营收。

截至12月31日三个月的合并营收总计181亿美元，上年同期为157.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计营收为184.6亿美元。

谷歌财务长Patrick Pichette在声明中表示，“尽管面临强大的汇率不利影响”，但公司营收仍实现增长。

净利上升至47.6亿美元，或每股盈余(EPS)6.91美元，上年同期分别为33.8亿美元和4.95美元。经调整后EPS为6.88美元，不及分析师预期的7.11美元。(完)