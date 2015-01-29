《全球汇市》商品货币受创，G3货币展开盘整

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
欧元 小幅上涨至1.1318美元，脱离位于1.1098的低点。欧元兑日圆 升至133.95，脱离周一所及的16个月低点130.16。
投资者也买进美元兑日圆，推升美元再次升向117.00-119.00区间的高端。美元报在118.28日圆，从周四低点117.25反弹。
亚洲方面在周五没有太多重大经济数据。
在欧洲，今日将公布的欧元区通胀数据可能较预期疲软。此前德国公布1月消费者物价下滑，为2009年全球金融危机高峰期以后首见下滑。
这样的结果，肯定让欧洲央行上周启动一万亿欧元购债计划更有充足的理由。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1327 1.1319 +0.07 -6.37 1.2097
美元/日圆 118.38 118.26 +0.10 -1.09 119.68
欧元/日圆 134.09 133.86 +0.17 -7.38 144.78
美元/瑞郎 0.9219 0.9237 -0.19 -7.26 0.9941
英镑/美元 1.5075 1.5065 +0.07 -3.20 1.5573
美元/加元 1.2617 1.2616 +0.01 +8.60 1.1618
澳元/美元 0.7775 0.7758 +0.22 -4.81 0.8168
新西兰元/美元 0.7276 0.7262 +0.19 -6.68 0.7797
澳元/日圆 92.040 91.750 +0.32 -5.84 97.750
新西兰元/日圆 86.130 85.880 +0.29 -7.69 93.310
英镑/日圆 178.42 178.16 +0.15 -4.27 186.38
澳元/新西兰元 1.0678 1.0676 +0.02 +2.00 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/陈宗琦/李爽/李婷仪/戴素萍)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。