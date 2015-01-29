版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 07:27 BJT

《全球汇市》商品货币受创，G3货币展开盘整

欧元 小幅上涨至1.1318美元，脱离位于1.1098的低点。欧元兑日圆 升至133.95，脱离周一所及的16个月低点130.16。

投资者也买进美元兑日圆，推升美元再次升向117.00-119.00区间的高端。美元报在118.28日圆，从周四低点117.25反弹。

亚洲方面在周五没有太多重大经济数据。

在欧洲，今日将公布的欧元区通胀数据可能较预期疲软。此前德国公布1月消费者物价下滑，为2009年全球金融危机高峰期以后首见下滑。

这样的结果，肯定让欧洲央行上周启动一万亿欧元购债计划更有充足的理由。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1327 1.1319 +0.07 -6.37 1.2097

美元/日圆 118.38 118.26 +0.10 -1.09 119.68

欧元/日圆 134.09 133.86 +0.17 -7.38 144.78

美元/瑞郎 0.9219 0.9237 -0.19 -7.26 0.9941

英镑/美元 1.5075 1.5065 +0.07 -3.20 1.5573

美元/加元 1.2617 1.2616 +0.01 +8.60 1.1618

澳元/美元 0.7775 0.7758 +0.22 -4.81 0.8168

新西兰元/美元 0.7276 0.7262 +0.19 -6.68 0.7797

澳元/日圆 92.040 91.750 +0.32 -5.84 97.750

新西兰元/日圆 86.130 85.880 +0.29 -7.69 93.310

英镑/日圆 178.42 178.16 +0.15 -4.27 186.38

澳元/新西兰元 1.0678 1.0676 +0.02 +2.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/陈宗琦/李爽/李婷仪/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐