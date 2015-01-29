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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 07:46 BJT

日本数据：12月家庭支出较上年同期下降3.4%，降幅大于预估

路透东京1月30日 - 周五公布的政府数据显示，日本12月家庭支出较上年同期下降3.4%。

市场预估中值为下滑2.5%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

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