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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 07:40 BJT

日本数据：12月全国核心CPI较上年同期成长2.5%，略低于市场预估

路透东京1月30日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本12月全国核
心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.5%。
    
    核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值
为较上年同期增长2.6%。
    
    12月扣除食品与能源(core-core)的CPI则较上年同期成长2.1%。
    
    东京地区1月核心CPI较上年同期增加2.2%，路透调查预估亦为上升2.
2%。(完)
    
  
 (编译 戴素萍 审校 李爽)
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