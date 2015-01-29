版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 07:51 BJT

日本数据：12月求才求职比升至逾20年高位，失业率创1997年8月以来低点

路透东京1月30日 - 日本总务省周五公布的数据显示，12月求才求职比升至逾20年高位，失业率创1997年8月以来低点。

日本厚生劳动省公布的数据显示，12月求才求职比从11月的1.12升至1.15，创1992年3月以来最高水准。路透调查预估中值为1.12。

12月新增就业岗位较前月增加4.7%，但较上年同期增加5.6%。

12月经季节调整后的失业率为3.4%，低于前月的3.5%。分析师预估中值亦为3.5%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

here(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐