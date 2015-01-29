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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 07:42 BJT

更新版 1-丹麦央行：两周内第三次降息令人意外，利率再创纪录新低

路透哥本哈根1月29日 - 丹麦央行两周内第三次降息，利率再创历史新低；此前该央行进行市场干预，力图将丹麦克朗兑欧元汇率控制在窄幅区间内。

丹麦央行将定期存单(certificate of deposit)利率由负0.35%调降至负0.50%，自上周一以来已累计降息45个基点。

尽管上周分析师就预测，丹麦央行已采取的行动可能不足以令克朗走贬，但几乎没人料到下一次降息来得这么快，尤其是在丹麦利率低于欧元区指标利率负0.2%水平的情况下--这使克朗吸引力较欧元为低。

分析师曾称，丹麦央行在动用100至150亿克朗干预汇市后，可能倾向于使用利率工具。

“此举已抬高丹麦克朗的持有成本，因此本币(升值)压力料将减小，但降息是否足以切断流向市场的‘动能’，目前仍不确定，”丹麦丹斯克银行首席分析师Steen Bocian在研究报告中称。
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