更新版 1-丹麦央行：两周内第三次降息令人意外，利率再创纪录新低

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
由于克朗兑欧元不断冲击交易区间上限，丹麦央行自去年9月以来每月均干预汇市，仅12月除外。
但在瑞士央行弃守瑞郎兑欧元上限后，丹麦克朗的买盘加剧。瑞士央行亦将利率下调至负0.75%。一些分析师认为，丹麦央行可能会降息更多。
“(央行)行动目的是打压货币市场利率，降低持有丹麦克朗的吸引力，”一央行发言人称。“我们预计市场会出现反应，所以我们不需要干预汇市，克朗就将走贬。”
丹麦克朗兑欧元 从降息前的7.4440降至7.4452，稍后反弹至7.4438。
瑞典商业银行(Handelsbanken)首席经济分析师Jes Asmussen估计，丹麦央行在1月投入创纪录的1,000亿丹麦克朗，以维持克朗兑欧元的联系汇率。
基于改革式欧洲汇率机制(ERM2)，丹麦同意将克朗兑欧元维持在7.46038克朗上下浮动2.25%区间内，而实际上，央行一直维持汇率在上下0.50%这一更窄区间内。
在瑞士央行采取行动后不久，一些市场人士揣测丹麦央行也将取消联系汇率，尽管在政治和商业领域，联系汇率机制非常受欢迎。
北欧联合银行(Nordea)全球首席经济分析师Helge Pedersen称，丹麦央行实际上强化了丹麦对这一政策“坚定不移的”承诺。(完)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。