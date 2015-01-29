金砖国家：1月29日股汇市收盘纵览

路透1月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月29日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.16%，收报973.19点。

中国股市：沪综指收跌1.3%连续第三日下挫，多重利空因素致调整压力加大

香港股市：随亚洲股市一道下跌，投资者担心美国升息

中国汇市：人民币收盘小升逆转弱势，午后大行结汇力道略胜一筹

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巴西股市：逆转盘中跌势终场小幅上涨，巴西国家石油公司(Petrobras) 股价下跌继续拖累大盘；Petrobras自9月初以来已经大跌约62%，因担心政府干预该公司，且仍受涉及数十亿美元贪腐调查所扰。巴西指标股指Bovespa指数 收高0.14%，报47,762.24点。

巴西汇市：拉美汇市兑美元普遍走贬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)对美国经济前景保持乐观，且暗示仍准备在2015年升息。雷亚尔兑美元 收盘报2.6113/21，上交易日收盘报2.5750/69。

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南非股市：收盘下跌，Shoprite 等零售股涨势被金矿股受金价下跌拖累的跌势所抵销。指标Top-40绩优股指数 收跌0.5%至44,769点。综合指数 亦跌0.5%，至50,946点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因央行压制降息希望

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印度股市：NSE指数连续十个交易日上涨，为2007年9月以来最长连涨记录，资本财厂商在下月财政预算公布前上涨，而油品零售商则受惠于油价下跌。NSE指数 终场收高0.43%，报8,952.3点，自1月15日印度央行意外降息以来涨势就没断过，不过盘中并未如过去六个交易日一样改写纪录新高。BSE指数 收高0.41%，报29,681.77点。

印度汇市：卢比兑美元 收报61.86/87，为1月20日以来最低，受月末美元买盘及亚洲货币疲软影响，前一收盘价为61.41/42。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌2.34%，报747.450点；MSCI明晟俄罗斯指数 挫低2.66%，报409.29点。