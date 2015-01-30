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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 08:05 BJT

日本数据：12月工业生产较前月上升1.0%，不及预估的上升1.3%

路透东京1月30日 - 日本经济产业省周五公布，12月工业生产较前月上升1.0%，显示经济正逐渐摆脱沉闷局面。

路透调查预估中值为上升1.3%。

经济产业省公布的调查显示，制造商预期1月工业产出较前月增加6.3%，而2月则预计下滑1.8%。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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