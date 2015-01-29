《中国报摘》--中国证券报1月30日

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
* 头版头条:
--中国国务院近日印发的《关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》指出，上海自贸试验区成立一年多来，形成了一批可复制、可推广的改革试点经验，原则上，除涉及法律修订、上海国际金融中心建设事项外，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国推广的要推广到全国。
* 其他:
--中国结算与北京股权交易中心有限公司签署《战略合作协议》，合作有望实现场内场外登记结算基础设施互联互通，为各区域性股权交易市场与创业板、新三板等场内市场形成有机联系和衔接进行有益的尝试和探索。 --中原证券2015年第一期短期公司债券在中证资本市场监测中心报价与服务系统成功发行，这是报价系统首发的证券公司短期债券。
--方正证券 公告称，公司收到中国证监会湖南监管局《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》，公司被责令取消第二次临时股东大会，并在2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事。
--*ST二重 公告称，经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-78亿元人民币左右。分析人士称，这将意味着公司2015年退市或坐实。
--桂冠电力 公告称，拟从大唐集团等3家公司手中收购龙滩公司100%股权，并发行优先股进行融资约169亿元，继续做大电力业务。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。