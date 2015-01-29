《中国报摘》--中国证券报1月30日

* 头版头条:

--中国国务院近日印发的《关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》指出，上海自贸试验区成立一年多来，形成了一批可复制、可推广的改革试点经验，原则上，除涉及法律修订、上海国际金融中心建设事项外，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国推广的要推广到全国。

* 其他:

--中国结算与北京股权交易中心有限公司签署《战略合作协议》，合作有望实现场内场外登记结算基础设施互联互通，为各区域性股权交易市场与创业板、新三板等场内市场形成有机联系和衔接进行有益的尝试和探索。 --中原证券2015年第一期短期公司债券在中证资本市场监测中心报价与服务系统成功发行，这是报价系统首发的证券公司短期债券。

--方正证券 公告称，公司收到中国证监会湖南监管局《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》，公司被责令取消第二次临时股东大会，并在2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事。

--*ST二重 公告称，经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-78亿元人民币左右。分析人士称，这将意味着公司2015年退市或坐实。