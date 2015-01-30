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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 08:55 BJT

****欧洲经济指标预测--1月30日-2月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值     
 
    1月26日当周        
        
    1月30日(五)     
    0005 英国Gfk消费者信心指数                          1月           负2          负4
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      12月       　+0.3%        +1.0%
                      (较上年同期)                                　+3.5%        -0.8%  
    0745 法国消费者支出(较前月)                        12月       　+0.2%        +0.4%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               12月           --         -0.1%
    0800 瑞士KOF领先指标                                1月        　97.5         98.7
    0900 意大利失业率                                  12月         13.5%        13.4%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        12月     增加12.00    增加12.52
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                         　增加20.00    增加20.59
             抵押贷款批准件数(千件)                                59.000       59.029
             M4货供额(较前月)                                         --          持平
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                     1月初值         -0.5%        -0.2%
    1000 欧元区失业率                                  12月         11.5%        11.5%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月           --         -0.2%
                               (较上年同期)                           --         -1.2% 
    
    2月2日当周  
    
    2月2日(一)
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 1月           --         54.0  
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                   1月           --         48.4
    0850  法国Markit制造业PMI                           1月           --         49.5
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                       1月          51.0        51.0
    0900  欧元区Markit制造业PMI                     1月终值          51.0        51.0
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                      1月           --         52.5
    
    2月3日(二)
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         12月           --    顺差38.68
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                      1月           --         57.6
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                 12月           --        -0.3%
                          (较上年同期)                                --        -1.6%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         1月初值           --         持平
                                  (较上年同期)                        --         持平
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --         持平
                                    (较上年同期)                      --        -0.1%
        
    2月3-10日
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  1月       　    --       +0.9%
                     截至1月三个月房价(较上年同期)                     --       +7.8% 
    
    2月4日(三)
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)  1月             --        49.4
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)          1月             --        49.5
              Markit综合PMI                                            --        49.5
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)      1月终值            52.7       52.7
                    综合PMI                                            --        52.6    
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)    1月终值            52.3       52.3
                      综合PMI                                         52.2       52.2
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     1月        　   --        55.8
    1000  欧元区零售销售(较前月)                      12月             --       +0.6%
                          (较上年同期)                                 --       +1.5% 
    
    2月5日(四)
    0645  瑞士消费者信心指数                         第一季         　 --        负11
    0700  德国工业订单(较前月)                         12月           1.0%      -2.4%
    0745  法国工业投资                             　第一季            --         -3%
 　 1200  英国央行利率决定                              2月           0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --       3,750   
    
    2月6日(五)
    0700  德国工业生产(较前月)                         12月          +0.4%      -0.1%
    0745  法国年内迄今预算(亿欧元)                     12月           --      赤字908
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               12月            --      逆差32
              进口(亿欧元)                                             --      404.07
              出口(亿欧元)                                             --      371.71
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                     12月            --       -1.2%
  　0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             12月            --   逆差26.49
              全球商品贸易收支(亿英镑)                                 --   逆差88.48 
     (完)
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