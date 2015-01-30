欧洲经济指标预测--1月30日-2月6日****

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月30日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 1月 负2 负4 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +3.5% -0.8% 0745 法国消费者支出(较前月) 12月 +0.2% +0.4% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% 0800 瑞士KOF领先指标 1月 97.5 98.7 0900 意大利失业率 12月 13.5% 13.4% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加12.00 增加12.52 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.00 增加20.59 抵押贷款批准件数(千件) 59.000 59.029 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 -0.5% -0.2% 1000 欧元区失业率 12月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.2% 2月2日当周 2月2日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 54.0 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 48.4 0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 49.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 51.0 51.0 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 51.0 51.0 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 52.5 2月3日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差38.68 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 57.6 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 12月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.6% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 2月3-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 1月 -- +0.9% 截至1月三个月房价(较上年同期) -- +7.8% 2月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.4 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.5 Markit综合PMI -- 49.5 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 52.7 52.7 综合PMI -- 52.6 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 52.3 52.3 综合PMI 52.2 52.2 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 55.8 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 2月5日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负11 0700 德国工业订单(较前月) 12月 1.0% -2.4% 0745 法国工业投资 第一季 -- -3% 1200 英国央行利率决定 2月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 2月6日(五) 0700 德国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字908 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差32 进口(亿欧元) -- 404.07 出口(亿欧元) -- 371.71 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -1.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 -- 逆差26.49 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差88.48 (完)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。