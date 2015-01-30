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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 08:47 BJT

美股业绩：亚马逊第四季获利强于预期，受益于北美假期季营收猛增

路透旧金山1月29日 - 电商巨擘亚马逊 周四公布第四季获利强于预期，因北美市场营收在关键的假期季度猛增。该业绩带动亚马逊股价大涨9%。

亚马逊公布，第四季每股盈余(EPS)为0.45美元，优于华尔街分析师平均预计的0.17美元。该公司约三分之一的营收来自10-12月这一季。

第四季营收增长15%至293亿美元，分析师平均预估为近300亿美元。但该公司高管在电话会议上称，如果剔除受汇率较上年同期变化的不利影响的8.95亿美元，那么营收将增长18%。

获利大增对华尔街是个惊喜，他们已要求亚马逊收紧对从好莱坞式电视作品、云计算到消费产品的投资。

尽管如此，几乎没有分析师预计该公司执行长贝佐斯将在今年大幅抑制支出。

北美市场净营收跳增22%，其他市场增幅为3%。第四季整体营运支出增长14.6%至287亿美元。净运输成本相当于全球净营收的4.6%，略低于此前四个季度。

欲浏览亚马逊业绩，请点选here

(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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