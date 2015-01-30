美股业绩：亚马逊第四季获利强于预期，受益于北美假期季营收猛增

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
路透旧金山1月29日 - 电商巨擘亚马逊 周四公布第四季获利强于预期，因北美市场营收在关键的假期季度猛增。该业绩带动亚马逊股价大涨9%。
亚马逊公布，第四季每股盈余(EPS)为0.45美元，优于华尔街分析师平均预计的0.17美元。该公司约三分之一的营收来自10-12月这一季。
第四季营收增长15%至293亿美元，分析师平均预估为近300亿美元。但该公司高管在电话会议上称，如果剔除受汇率较上年同期变化的不利影响的8.95亿美元，那么营收将增长18%。
获利大增对华尔街是个惊喜，他们已要求亚马逊收紧对从好莱坞式电视作品、云计算到消费产品的投资。
尽管如此，几乎没有分析师预计该公司执行长贝佐斯将在今年大幅抑制支出。
北美市场净营收跳增22%，其他市场增幅为3%。第四季整体营运支出增长14.6%至287亿美元。净运输成本相当于全球净营收的4.6%，略低于此前四个季度。
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(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将
路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。