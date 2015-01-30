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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 09:01 BJT

表格：澳洲12月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%

路透悉尼1月30日 - 澳洲央行周五公布，12月经季节调整后民间信贷
较前月上升0.5%。

    以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

                       12月     11月    较上年同期
    信贷总额           +0.5      +0.5      +5.9
    房屋信贷           +0.6      +0.6      +7.1
    个人信贷            0.0       0.0      +0.9 
    企业信贷           +0.5      +0.3      +4.8(完)
  
 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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