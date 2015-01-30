美国经济：美联储主席叶伦对参议员表示美国经济展望乐观--媒体

路透华盛顿1月29日 - 根据媒体报导，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在与民主党参议员会晤时，就美国经济提供了乐观的评估，但她也提及来自海外的风险。

根据华尔街日报，西维吉尼亚州参议员Joe Manchin对记者表示，叶伦在一场私人午餐会中表示，美国经济“进展不错”...她觉得经济表现强劲，很多方面都很好。”

纽约参议员Chuck Schumer对彭博表示，“她传递的信息是美国经济正在好转，但创造就业机会方面仍有待努力。”

“在她看来，这似乎是主要的顾虑，因此她不会马上升息，”他表示。

“她对美国的基本面大致感到相当乐观，你知道国外情势是令人有些疑虑的，”根据华尔街日报，维吉尼亚州参议员Tim Kaine如此表示。

根据两项报导，伊利诺州参议员Richard Durbin称叶伦的看法“非常正面”。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)