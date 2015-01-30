美国经济：美联储主席叶伦对参议员表示美国经济展望乐观--媒体

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透华盛顿1月29日 - 根据媒体报导，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在与民主党参议员会晤时，就美国经济提供了乐观的评估，但她也提及来自海外的风险。
根据华尔街日报，西维吉尼亚州参议员Joe Manchin对记者表示，叶伦在一场私人午餐会中表示，美国经济“进展不错”...她觉得经济表现强劲，很多方面都很好。”
纽约参议员Chuck Schumer对彭博表示，“她传递的信息是美国经济正在好转，但创造就业机会方面仍有待努力。”
“在她看来，这似乎是主要的顾虑，因此她不会马上升息，”他表示。
“她对美国的基本面大致感到相当乐观，你知道国外情势是令人有些疑虑的，”根据华尔街日报，维吉尼亚州参议员Tim Kaine如此表示。
根据两项报导，伊利诺州参议员Richard Durbin称叶伦的看法“非常正面”。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。