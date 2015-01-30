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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 09:09 BJT

中国财政：2014年全国财政收入增长8.6%，财政支出增8.2%--财政部

路透北京1月30日 - 中国财政部周五公布，2014年全国一般公共财政收入增长8.6%，比2013年回落1.6个百分点；全国一般公共财政支出增长8.2%，比2013年回落2.7个百分点。

财政部网站刊登的新闻稿称，财政收入增速回落主要受到工业生产等指标增速放缓、工业生产者出厂价格下降、房地产市场调整、扩大营改增试点范围等因素的影响。

数据显示，去年全国一般公共财政收入140,350亿元人民币，其中中央和地方分别增长7.1%和9.9%。

去年全国一般公共财政支出151,662亿元，中央和地方分别增长10.2%和7.8%。（完）

详情浏览财政部网站 here

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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