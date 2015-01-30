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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 08:58 BJT

香港个股：融创中国股份暂停买卖--联交所

路透香港1月30日 - 香港联交所表示，中国房地产--融创中国 股份周五暂停买卖，暂未获悉停牌原因。

融创表示，停牌以待公司刊发载有内幕消息的公告。此前有本地媒体报道，融创有意接手陷于违约危机的同业佳兆业 股权。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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