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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 11:08 BJT

新债招标：中国进出口行一年债收益率3.7716%，两年期3.8466%--业内人士

路透上海1月30日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.7716%，两年期为3.8466%；两期债投标倍数分别为2.48倍和2.38倍。

进出口行另外两期五年及七年固息增发债将于北京时间11:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、两年、五年及七年期最新收益率为3.8119%、3.8476%、3.9602%和4.0351%%。

上述四期债为该行今年第1至4期债的首次增发，票面利率依次是3.72%、3.75%、3.85%和3.95%。具体发行条款如下：

1-4期增发债

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招标规模上限 均为50亿元

期限/计息方式 1/2/5/7年固息

中标方式 单一价格(荷兰式)

起息日 1月26日

缴款日 2月3日

分销期 1/30-2/3

上市日 1年：2月5日；2/5/7年：2月9日

基本承销额 无

发行手续费 1/2年：0.05%；5/7年：0.10%

基本承销额 无

---------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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