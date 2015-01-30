芝加哥期市：小麦期货持稳，月度跌幅料为14%创四个月来最大

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
3月玉米期货 本月下跌逾6%，为2014年9月首次月度下跌。 美国农业部(USDA)报告表示，1月22日止当周美国小麦出口销售为54.44万吨，高于一系 列行业预估，且数量为四个月以来最高，小麦期价因此获得些许支撑。 USDA表示，美国硬红冬麦一周出口销售总量达19.24万吨，在出口总量中占比最高。 沙特阿拉伯国家粮食采购机构表示，打算购买66万吨硬麦。 美国监管机关已为阿根廷生物燃料制造商开了绿灯，让这些业者能符合美国生物燃料的 要求标准。这可能吸引南美洲出口商将更多燃料销售至美国市场，进而令美国本地价格承压 。 --------------------------------0113GMT----------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 508.00 0.25 +0.05% +0.54% 570.13 14 CBOT玉米 371.50 0.00 +0.00% -0.47% 395.26 24 CBOT大豆 971.00 2.75 +0.28% +0.08% 1015.66 32 CBOT稻米 $10.86 $0.00 -0.05% +1.12% $11.59 35 美国原油 $44.51 -$0.02 -0.04% +0.13% $49.79 36 汇率 欧元/美元 $1.133 $0.001 +0.06% +0.35% 美元/澳元 0.777 0.002 +0.21% -1.42% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张荻/徐文焰)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将
路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。