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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 09:55 BJT

芝加哥期市：小麦期货持稳，月度跌幅料为14%创四个月来最大

3月玉米期货 本月下跌逾6%，为2014年9月首次月度下跌。
    
    美国农业部(USDA)报告表示，1月22日止当周美国小麦出口销售为54.44万吨，高于一系
列行业预估，且数量为四个月以来最高，小麦期价因此获得些许支撑。
    
    USDA表示，美国硬红冬麦一周出口销售总量达19.24万吨，在出口总量中占比最高。
    
    沙特阿拉伯国家粮食采购机构表示，打算购买66万吨硬麦。
    
    美国监管机关已为阿根廷生物燃料制造商开了绿灯，让这些业者能符合美国生物燃料的
要求标准。这可能吸引南美洲出口商将更多燃料销售至美国市场，进而令美国本地价格承压
。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           508.00     0.25  +0.05%    +0.54%     570.13   14
    CBOT玉米           371.50     0.00  +0.00%    -0.47%     395.26   24
    CBOT大豆           971.00     2.75  +0.28%    +0.08%    1015.66   32
    CBOT稻米           $10.86    $0.00  -0.05%    +1.12%     $11.59   35
    美国原油           $44.51   -$0.02  -0.04%    +0.13%     $49.79   36
    汇率
    欧元/美元          $1.133   $0.001  +0.06%    +0.35%
    美元/澳元           0.777    0.002  +0.21%    -1.42%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张荻/徐文焰)
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