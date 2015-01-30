港报财经评论：储局淡定看通缩，市场惊青买债券--信报1月30日

储局淡定看通缩，市场惊青买债券/习广思

美股继续大幅波动，标普500指数周三跌1.35%。恒指及国指昨分别跌1.07%及1.9%。联储局议息声明对美国经济前景看法正面，加息机会上升。对美国经济而言，有空间加息，总好过靠货币贬值度日。环球市场仍有不少投资机会，亚股与欧股的回报其实不俗。联储局议息声明对经济及通胀前景没有如市场那么悲观，声明较多提及美国经济及就业稳步改善，对于通缩风险，就认为是油价大跌所造成的短期问题。油价下跌反会提升家庭购买力，通胀会随着就业改善而回升至2%目标水平。联储局表示会密切评估各项因素，包括国际形势。联储局不认同中期会有通缩风险，3月的会议将十分重要，因为主席耶伦只保证今年首两次会议不加息，3月的议息声明，随时会删除加息可忍耐多一会的字眼；届时，加息可能会很快出现。

然而，市场不太认同联储局的评估，声明公布后，债升股跌。新债王冈拉克（JeffreyGundlach）警告联储局将犯上大错，若真的加息，耶伦很快要拨乱反正，掉头减息。各地央行正处于通缩阴霾之中，联储局对经济前景看得较正面是好事。如果美国经济真的如耶伦预计般走出阴霾，将有助世界经济复苏，大家斗货币贬值，最终只得个桔，希望耶伦是对的。你有你乐观，我有我忧愁，投资者对通缩仍然充满着忧虑，今年以来从债券表现胜股市便可知一二。3只于纽约挂牌的债券ETF均有正回报，投资美国20年期或以上国债的TLT升8.6%，买投资级别企业债的ETF也升了3.15%，就算是垃圾债券ETF都升0.63%；反之，标普500指数则跌2.76%，可见市场充满防守意识。

若果耶伦的看法是对的，那就应该趁低买些股票，若新债王才正确，则继续持有债券。若果在两者之间难作抉择，就不如股债齐买，美国有只Vanguard股债平衡ETF，60%买股指，40%买债，编码是VBINX，今年至今跌了0.64%，表现差过债券，但好过标指，去年就升了10.34%。

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日圆或跌破本月低位/苏子

美元兑日圆继续力守在斜率正在下降中的20天平均线以下波动，加上日线图自上周二开始呈现了一个不利后市的下降三角形形态，因此，稍后汇价一旦明显失守上周三的117.14日圆收市，在技术走势显着转劣下，相信本月16日所造的115.83日圆低位将有甚高机会顺利跌破，随后将会进一步下试115日圆心理关口及100天平均线支持。汇价要成功升破20天平均线才可避免再跌。

留意去年12月下旬美元兑日圆升破120日圆心理关口后，已经成功吸引不少美元看好的投资者采取追买的策略，而这些追买者大多深信，汇价在踏入今年1月份后，将可顺利突破去年12月8日所造的121.85日圆的全年高位。但踏入今年1月首个交易日所造的120.74日圆高位，却已是整个1月份的高位所在，随后的走势甚为疲弱，表现与市场目前的乐观情绪相反。今日为1月份最后一个交易天，倘若美元兑日圆成功在117日圆水平以下收市，届时收市价将回落至保历加通道的顶部支持以下，换言之，即正式返回通道内收市，这将确认汇价自去年9月升破此通道收市后所触发的单边升市结束。下月美元兑日圆的走势相信将好不到哪里去，担心100天平均线支持所发挥的支持力不会太强，汇价或要下试至日线一目均衡图云雾区的113.52日圆底部支持附近才有较大承接力。

金价曾显着下挫并一度触及1,263.68美元低位才能止跌回稳。从金价跌破1,270美元心理关口后，可以迅即暴跌近7美元的恶劣走势来看，相信不少早前建立的黄金长仓已迫于作出止蚀或止赚的行动。若昨晚金价的反弹未能收复1,270美元心理关口，反而却因为乏力大幅反弹，触发更多平仓沽盘入市，并使到金价最后以大阴烛不利形态收市的话，相信今日金价将进一步往下寻底并考验200天平均线支持。

留意美国在可见将来会进入加息周期，以及环球经济面对通缩威胁的因素均不利金价发展。配合金价经过早前急升，并曾在1,300美元心理关口以上收市后，已经迫使大量看淡的投资者离场了，而这将有利金价一旦返回200美元天平均线以下后回复一浪低于一浪的走势。

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