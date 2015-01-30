港报财经评论：A股成交缩，沽压不算大--经济日报1月30日

A股成交缩，沽压不算大/林瑞芬 中、美股市调整，港股昨终跌1.1%，收24,595；国指收报11,736，跌1.9%；大市成交额894亿港元。上证受制3,400而回，最大推手是盛传证监严查融资融券、伞形信托收紧及约束银行的炒股借贷。去杠杆成投资者目前最大心魔，金融股见首当其冲回调中。惟相信这只能减慢A股的涨势，令A股整固，但不会中断中期回升的趋势，因为客观事实而言，外围货币战烽烟四起，中国内地的流动资金面可相对宽裕。加上，中国内地是浪回升，是结合改革的红利释放预期，可虚可实。 事实上，春节在夕，放在目前看好的投资者最有利因素是资金面。春节前央行多实施逆回购操作，市场资金一般较充裕。据统计显示，2014年全年仅有的4期逆回购总量为5,250亿港元，均集中在1月下旬，也即“马年春节”的前几天；2013年全年43期逆回购滚动操作合计21,490亿港元，但“蛇年春节”前3次的操作规模就已达到9,600亿港元，占全年近45%。2012年及前几年的规律，也与此类似。央行于上周重启逆回购后，本周二进行了300亿港元7天期逆回购操作，并时隔近两年之后重启28天期逆回购操作，操作量为300亿港元，到昨日又进行450亿港元7天期逆回购操作。如按春节前必放水规律，预期逆回购规模仍将继续上升。不过，逆回购始终只是一种短期操作，无法解决中、长线的资金紧张问题。按去年12月份新增外汇占款资料显示，已出现罕见的1,183.65亿港元负增长，按照这一口径统计的所谓“热钱”流出，已达到9,022亿港元以上，降准对冲机会仍不能抹杀。 上证昨收报3,262，跌1.31%，沪深股市成交额5,289亿港元，缩量而回。量比值看，上证指数昨报0.8，而深证成指报0.75，反映虽然回调势途中，惜货的也不少，沽压不算太大。技术上，上证指数3,100至3,400上落争持消化之前升幅，非一定要跌个四脚朝天才算回吐。微观A股这两日回吐，金融股的沽压较大外；反之，公用股及基建股等成避难所，始终一带一路国策明确，国务院总理李克强在1月28日主持召开国务院常务会议，最新指示要部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”。