港报财经评论：A股成交缩，沽压不算大--经济日报1月30日

A股成交缩，沽压不算大/林瑞芬
中、美股市调整，港股昨终跌1.1%，收24,595；国指收报11,736，跌1.9%；大市成交额894亿港元。上证受制3,400而回，最大推手是盛传证监严查融资融券、伞形信托收紧及约束银行的炒股借贷。去杠杆成投资者目前最大心魔，金融股见首当其冲回调中。惟相信这只能减慢A股的涨势，令A股整固，但不会中断中期回升的趋势，因为客观事实而言，外围货币战烽烟四起，中国内地的流动资金面可相对宽裕。加上，中国内地是浪回升，是结合改革的红利释放预期，可虚可实。
事实上，春节在夕，放在目前看好的投资者最有利因素是资金面。春节前央行多实施逆回购操作，市场资金一般较充裕。据统计显示，2014年全年仅有的4期逆回购总量为5,250亿港元，均集中在1月下旬，也即“马年春节”的前几天；2013年全年43期逆回购滚动操作合计21,490亿港元，但“蛇年春节”前3次的操作规模就已达到9,600亿港元，占全年近45%。2012年及前几年的规律，也与此类似。央行于上周重启逆回购后，本周二进行了300亿港元7天期逆回购操作，并时隔近两年之后重启28天期逆回购操作，操作量为300亿港元，到昨日又进行450亿港元7天期逆回购操作。如按春节前必放水规律，预期逆回购规模仍将继续上升。不过，逆回购始终只是一种短期操作，无法解决中、长线的资金紧张问题。按去年12月份新增外汇占款资料显示，已出现罕见的1,183.65亿港元负增长，按照这一口径统计的所谓“热钱”流出，已达到9,022亿港元以上，降准对冲机会仍不能抹杀。
上证昨收报3,262，跌1.31%，沪深股市成交额5,289亿港元，缩量而回。量比值看，上证指数昨报0.8，而深证成指报0.75，反映虽然回调势途中，惜货的也不少，沽压不算太大。技术上，上证指数3,100至3,400上落争持消化之前升幅，非一定要跌个四脚朝天才算回吐。微观A股这两日回吐，金融股的沽压较大外；反之，公用股及基建股等成避难所，始终一带一路国策明确，国务院总理李克强在1月28日主持召开国务院常务会议，最新指示要部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”。
..............................................................
大市续调整，等买盈喜股/余少文
大市急挫，小心国企指数出现双顶。但发盈喜的H股增加，反映H股去年业绩持续改善，若然大市继续下跌，不妨吸纳盈喜股，然后等业绩公布。中国内地股市裂口下跌，上证综合指数又跌穿3,300点，惟沪深两市成交额只有5,300多亿人民币而已，沽压较预期为细。至于国企指数昨日同样裂口下跌，全日跌227点或1.9%，收报11,736点，成交额增加至202亿港元，仍有25%主板H股逆市上升；红筹指数跌66点或1.5%收报4,504点，成交额73亿港元。
虽然国指下跌，只要守住50天平均线，后市仍然乐观，只是指数过去一个月两度上冲12,400点失败，亦在营造双顶形态，即使50天线平均线失守，1月中低位11,274点不宜有失，因为是双顶颈线，一旦跌穿这颈线，则指数量度跌幅可达10,148点，即回到去年10月低位10,097点，以昨日收市计算要多跌14%，这是不想见到的走势。
其实，国指由2011年以来，一般会在10月开始走高，升至翌年的1月至2月见顶，只有2013年提早在7月开始走高，升至当年12月见顶，相同的是该几年的调整会回落到该段升浪的起步位附近，惟升浪基本上维持在5个月左右，故指数今期升浪在10月开始，应该可以升至2月，随着期指昨日结算，即是说国指可能随时见顶，甚至乎已见顶，所以调整一旦出现，确实有可能回落至10,000点水平，故投资者要小心。作为中资股大看好的投资者也要做好两手准备，读者不妨推高止赚蚀位。
虽然国指或会回落至10,000点水平，但国指深度调整是入市机会，因为见到去年第三季至近日，H股所发布的全年业绩预告中，盈喜股数目多于盈警股，是去年各季业绩预告中，最好的一次。而已发布预告的28只H股中，只有12只是盈警，乐观是H股去年下半年业绩持续改善，尤其第四季；故在上市公司业绩在改善下，不排除证券商会向上修订上市公司的盈利预测和目标，从而刺激国指向上。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘