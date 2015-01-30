英国经济：去年房屋建筑登记数量为2007年来最高，但今年或放缓--NHBC

路透1月30日 - 英国全国房屋委员会(National House Building Council，NHBC)周五公布，英国建筑企业去年的新屋建筑登记数量为2007年以来最高，但2015年可能放缓增长，因5月的议会选举打压信心。

NHBC称，在去年第四季意外大幅上升后，2014年住宅及公寓登记数量为145,174户。

总体登记数量较2013年增长9%，而且是2007年以来最高。分析师将该数据视为房屋开工的领先指标。第四季登记数量较上年同期高出17%。

但NHBC主管Mike Quinton称，2015年建筑登记数量可能放缓增长，至约15万户，略慢于过去40年的均值。

“可能在15万户左右，我们对于第四季数据较为意外，但可能会再次感到意外，”他称。

住宅建筑商Redrow 执行长John Tutte预计，2015年全行业住宅销售量将下降。

“部分是因为议会选举的影响，如果这不让人更加谨慎的话，我才会非常意外，”他对记者称。

英国将在5月7日举行议会选举，这也是最让人不确定的一次选举。

Tutte表示，较长期以来英国部分地区房屋供应短缺，帮助推高房价，为解决这一问题，政界对于增加房屋建设采取非常支持的态度。

NHBC的Quinton表示，工党承诺每年兴建20万户住宅，在一些行业团体的支持下，这一目标是有可能实现的，但要想达到更高目标，则需要政府的更多支持。

NHBC的数据涵盖了该行业内约80%的企业，基于住宅建筑商为项目支付的保险费用，这些项目通常支付保险费的几周内开工，不过有时会推迟。