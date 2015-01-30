英国经济：去年房屋建筑登记数量为2007年来最高，但今年或放缓--NHBC

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透1月30日 - 英国全国房屋委员会(National House Building Council，NHBC)周五公布，英国建筑企业去年的新屋建筑登记数量为2007年以来最高，但2015年可能放缓增长，因5月的议会选举打压信心。
NHBC称，在去年第四季意外大幅上升后，2014年住宅及公寓登记数量为145,174户。
总体登记数量较2013年增长9%，而且是2007年以来最高。分析师将该数据视为房屋开工的领先指标。第四季登记数量较上年同期高出17%。
但NHBC主管Mike Quinton称，2015年建筑登记数量可能放缓增长，至约15万户，略慢于过去40年的均值。
“可能在15万户左右，我们对于第四季数据较为意外，但可能会再次感到意外，”他称。
住宅建筑商Redrow 执行长John Tutte预计，2015年全行业住宅销售量将下降。
“部分是因为议会选举的影响，如果这不让人更加谨慎的话，我才会非常意外，”他对记者称。
英国将在5月7日举行议会选举，这也是最让人不确定的一次选举。
Tutte表示，较长期以来英国部分地区房屋供应短缺，帮助推高房价，为解决这一问题，政界对于增加房屋建设采取非常支持的态度。
NHBC的Quinton表示，工党承诺每年兴建20万户住宅，在一些行业团体的支持下，这一目标是有可能实现的，但要想达到更高目标，则需要政府的更多支持。
NHBC的数据涵盖了该行业内约80%的企业，基于住宅建筑商为项目支付的保险费用，这些项目通常支付保险费的几周内开工，不过有时会推迟。
自2014年中期以来楼市已放缓，抵押贷款获批件数减少，且在监管当局收紧放贷规定后，房价升幅放缓。(完)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。