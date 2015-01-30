《中国企业债发行日程表》--1月30日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*吉首华泰国资 8 7 2/6簿记建档 上限8.08% AA- 2/9-2/10 财富证券
(第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保)
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天津东方 16 7 1/28簿记建档 5.19% AA+ 1/29-2/2 中信建投
财信投资集团 (中合中小企业融资担保提供担保)
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济宁市市 15 7 1/28簿记建档 6.39% AA 1/29-2/3 兴业证券
中区城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国信证券
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新郑新区 7 6 1/28簿记建档 6.40% AA 1/29-2/4 华龙证券
发展投资 (第3-6年末每年还25%本金/土地抵押担保) 渤海证券
7 6 1/28簿记建档 6.60%
(第3-6年末每年还25%本金)
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上海淀山湖 13 6 1/29簿记建档 *5.95% AA 1/30-2/5 国金证券
新城发展 (第3-6年末每年还25%本金)
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重庆市涪陵 8 7 2/2簿记建档 *上限7.50% AA 2/3-3/5 平安证券
交通旅游建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金)
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天瑞集团 10 6 2/5簿记建档 -- AA 2/6-2/10 华西证券
(第二和第四年末附投资者回售选择权,股东以个人财产担保) 国开证券
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新沂交通 13 7 2/5簿记建档 -- AA 2/6-2/12 国信证券
投资 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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抚顺市城建投资 10 4 1/27簿记建档 7.08% AA 1/28-1/30 国泰君安
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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南京紫金 9 3 2/3簿记建档 -- AA+ 2/4-2/5 民生银行
投资集团
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注: *表示新增。(完)
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