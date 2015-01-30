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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 10:34 BJT

中国基金：全国社保基金称2014年收益率11.43%，证券投资回报较高

路透北京1月30日 - 中国全国社保基金理事会副理事长王忠民周五称，全国社保基金2014年平均收益率11.43%，其中证券市场回报较高。社保理事会当年底管理总资产约1.5万亿元。

王忠民在中国财富管理50人论坛上指出，养老金资金归集速度与规模持续发展是城市化必由之路。社保基金在证券市场投资回报率超过了市场平均回报率和在固定收益市场上取得的回报率。

全国社保基金2013年数据显示，当年基金投资收益696亿元，收益率6.29%。年底管理的基金规模为11,943亿元人民币。

全国社保基金为中央政府集中的国家战略储备基金，主要用于弥补中国人口老龄化高峰时期养老金收支缺口，由中央财政拨入资金、国有股减持或转持所获资金和股权资产及其投资收益等构成，由全国社保基金理事会负责管理。（完） (发稿 李贺; 撰写 张晓翀；审校 黄凯)
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