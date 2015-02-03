港报社评：伊斯兰国残杀人质，催化日本修宪激辩--信报2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
真正的伊斯兰信徒肯定不认同“伊斯兰国”的所作所为，但这个打着伊斯兰旗帜的极端组织不但无惧美国战机的空袭，坚持作战，最近更加剑指日本，先后将该国两名人质斩杀。
伊斯兰国一方面以恐怖手段胁迫日本，另一方面在他们口中的“十字军”里面挑拨离间，不但在日本和约旦之间制造矛盾，而且要让美国左右为难。去年5月，美国释放5名塔利班俘虏，交换1名被擒的美国士兵，但在约旦是否应该放人换俘的问题上，美国却持反对态度，曾公开阻止日本以赎金换人，少不免予人双重标准的不良印象。白宫发言人舒尔茨（Eric Schultz）辩称，塔利班不是恐怖组织，不应该跟伊斯兰国相提并论。
在后藤遭斩首之后，日本东京首相官邸外出现了大批民众，既有烛光哀悼，亦有标语示意，所写的语句包括“我们不需军队”以及“遵守宪法”等等。日本民间之所以有这样的反应，原因是有分析指出，早已密谋修改和平宪法的安倍，有可能藉着这次人质事件，加快推动解禁集体自卫权，当中的理据是，如今禁止主动出击的自卫队，无法在日本公民在海外遇难之时发挥作用。民间意见却不敢苟同，认为解禁自卫权无异于四处树敌，徒然招惹更多针对日本人的恐怖袭击。
伊斯兰国企图以恐怖手段吓唬日本，不让“十字军”出现东瀛脸孔，但问题是，这样会不会反而弄出一支拥有集体自卫权、主动出击的日本正规军？如此关乎“亚洲再平衡”的国际秩序，值得世人密切注视。(A02)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。