港报社评：落实特首普选，不可綑绑功能组别--文汇报2月3日

行政长官梁振英昨天指出，2020年立法会选举取消功能组别，不是本届政府能承诺的事。

人大“8．31决定”明确规定，“现行立法会产生办法和表决程序不作修改”，现在讨论修改立法会选举办法于法无据。如果2017年落实特首普选，2020年立法会的普选办法如何制定，是下一届特区政府任期内的事务。现届政府不能代下届政府承诺2020年立法会功能组别选举作出改变。

2020年立法会选举办法的修改，须按照“五步曲”行事，不可能由现在的特区政府自行作出决定。被问及特区政府为何不肯承诺2020年立法会选举取消功能组别，换取反对派支持政改方案，梁振英回应这不是本届政府能承诺的事，这是依法办事。反对派綑绑2017年特首普选与2020年立法会功能组别选举，首先是违反了政改“五步曲”程序，根本行不通。

香港资本主义制度发育成熟，经济现代化程度高，工商界和专业中产阶层要求稳定的社会政治环境、法治环境、公平竞争环境等，致力维护法治、自由、公平竞争和既有优势，功能组别选举的理性精神有利于资本主义发展。按普及而平等的普选要求保留功能组别，是香港政治体制发展的实际需要，不仅符合基本法的原则，不存在违反《人权公约》的问题，而且是可能争取社会各方面接受的最大公约数，符合香港的整体利益。(A05)

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