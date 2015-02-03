港报社评：落实特首普选，不可綑绑功能组别--文汇报2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
行政长官梁振英昨天指出，2020年立法会选举取消功能组别，不是本届政府能承诺的事。
人大“8．31决定”明确规定，“现行立法会产生办法和表决程序不作修改”，现在讨论修改立法会选举办法于法无据。如果2017年落实特首普选，2020年立法会的普选办法如何制定，是下一届特区政府任期内的事务。现届政府不能代下届政府承诺2020年立法会功能组别选举作出改变。
2020年立法会选举办法的修改，须按照“五步曲”行事，不可能由现在的特区政府自行作出决定。被问及特区政府为何不肯承诺2020年立法会选举取消功能组别，换取反对派支持政改方案，梁振英回应这不是本届政府能承诺的事，这是依法办事。反对派綑绑2017年特首普选与2020年立法会功能组别选举，首先是违反了政改“五步曲”程序，根本行不通。
香港资本主义制度发育成熟，经济现代化程度高，工商界和专业中产阶层要求稳定的社会政治环境、法治环境、公平竞争环境等，致力维护法治、自由、公平竞争和既有优势，功能组别选举的理性精神有利于资本主义发展。按普及而平等的普选要求保留功能组别，是香港政治体制发展的实际需要，不仅符合基本法的原则，不存在违反《人权公约》的问题，而且是可能争取社会各方面接受的最大公约数，符合香港的整体利益。(A05)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。