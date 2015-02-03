港报财经评论：游资新目标：低估值蓝筹--经济日报2月3日

游资新目标：低估值蓝筹/林瑞芬 A股调整持续，港股缺乏大升动力。恒指昨收24,484，跌0.09%，宜守稳24,300。国指昨收报11,578，跌1.2%，宜守11,000。民行 行长毛晓峰辞职事件，揭银行反腐潮涨，该行昨跌3%至9.16港元，A股跌3.2%，相对较预期为轻。反腐潮未平，继内房股中箭后，内银股都有风波，中国内地这场打贪反腐浪潮虽然已持续逾一年，事件仍然未平，反映习李打贪的决心。个股中箭，无从防备，自求多福！ 加上，经济面缺乏亮点，中国内地股市持续回调，上证收报3,128，跌2.6%。根据Markit，汇丰中国今年1月制造业采购经理人指数（PMI），由去年12月49.6升至49.7，但低于市场预期维持初值49.8，及连续第二个月处于收缩。国家统计局公布，1月份，中国非制造业商务活动指数为53.7%，按月回落0.4%，录一年新低。经济面弱，该刺激多些，但又怕央妈一出手将资金流入股市而非实体经济，陷两难处。央妈一日忍手，A股需耐性，此浪回调时间可能会较长，或至2月底，对投资者来讲，确是考验。上证望能托得住在3,000楼上，承上周言工行已抵近60天线4.38人民币关键支持位，昨收4.41人民币，不容失位！

内有证监会几次宣布检查两融，内房内银又有反贪抽查，经济面依然弱；外有国际油价持续大幅下跌，更多央行加入量化宽松、减息、实行负利率，货币的竞争性贬值此起彼伏，外汇市场更为动荡，人民币值连跌。投资者在如此复杂的内外环境底下，股市波动预期大，国策正面的支持，不可少。在各项改革举措中，“一带一路”和京津冀协同发展都是习近平总书记提出的重大战略构想，“积极推动京津冀协同发展”也已被列为北京市政府2015年七项重点工作之首，其政治意义毋庸置疑。实施“一带一路”战略，既可令人民币出海，促进国际化地位，又可以诱导剩余产能和产品出国，同时还可以刺激沿线国家和地区的基建投资等需求，加速经济转型。相关受惠股份的中期确定性好，只是对外交流，也难免遇障碍。(B05)

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国指恐下试11,000点/余少文 国企指数三个交易日内两度裂口下跌，再次失守50天平均线，短期或有后抽，除非A股出现逆转，否则国指反弹过后要下试11,000点。A股连跌五个交易日，沪深300指数昨日下跌80点或2.3%，收报3,353点，上证综合指数跌82点或2.6%，收报3,128点，沪深两市成交额只有4,700亿人民币；至于国企指数走势更差，录得“六连跌”，昨日一度低见11,480点，全日跌141点或1.2%，收报11,578点，成交180亿人民币，只有17%主板H股可逆市上升；同样“六连跌”的红筹指数微跌不足1点，收报4,480点，成交52亿人民币。 中国内地股市下跌，民生银行 行长受查是其中一个导火线，因为内银股在上证前20比重最大的成分股中占9席，该9家内银股合占上证比重达19%，故内银股下跌，上证沽压较深市更大。尽管民行行长（已辞职）受查是个别事件，但可能掀出不少贪腐事件，难免令人担心银行的不良贷款上升，风险在提升，也令内银股差不多全线下跌。 其实，踏入今年1月，中国内地利淡消息此起彼落，除了民行因素，在中国内地监管机构不断去杠杆之下，从“两融”扩大至信托和基金，部分基金被责令整改；第三个利淡因素是中证监再发新一批24家公司IPO，超过1月初的20家，即在IPO再提速下，市场资金需求又上升；第四是PMI下滑，1月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，按月下降0.3%，是28个月以来首次跌穿50%，而同月非制造业商务活动指数为53.7%，按月跌0.4%，又是12个月以来最低。 上述四个利淡因素足以累及上证跌至3,000点，若然A股继续跌，国指情况并不乐观。实际上，国指在去年9月初高见11,440点后，9月中裂口跌穿50天平均线，再跌一个月低见10,097点才见底反弹，如由3月低位9,159点升至11,440点，6个月升2,281点计算，调整0.618倍为10,030点，国指10月中便守0.618倍并见底。而国指昨日又裂口下跌，是三个交易日以来第二次，除非短期重上12,000点，否则按去年9月的走势，国指或要进一步下滑。由去年10月低位10,097点升至今年1月高位12,400点计，如调整0.5倍为11,248点，国指1月低见11,274点便反弹，如调整0.618倍为10,976点，所以国指下试11,000点的机会率高。(B06)

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