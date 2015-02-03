港报财经评论：土炮对冲基金无啖好食--信报2月3日

土炮对冲基金无啖好食/习广思

周日公布的中国制造业采购经理指数（PMI）自2012年9月以来，首次跌穿50的荣枯线，市场预期中国货币政策将更趋宽松，人民币汇价继续下跌，去年中的低位很大机会失守。市场去年起憧憬人民银行放水，推动中国内地股市上升，今年经济数据开局如此疲弱，相信炒放水仍是一大主题，但要留意企业业绩可能会拖A股后腿，特别要提防资源股。中国市场对政府出台更多宽松措施的预期本已降温，数据显示，一年期利率互换已由去年11月底的2.84%，上升至3.45%。PMI数据疲弱，加上股市近日下跌，应会增强投资者对人行再度减息或降准的预期。目前市场估计人行今年首季会再减一次息。

然而，减息、降准预期并未令A股昨天止跌，上证综指大跌2.56%，主要是民生银行 事件拖累内银股表现。另一方面，中国铝业 上周五收市后发公告，预计2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损约163亿人民币。数据显示，中铝首三季度亏损为54亿人民币，即第四季亏损达过百亿人民币，全年亏损在A股之中称冠。该公告称，亏损主要原因是对部分长期资产计提大额资产减值准备，另电解铝平均价格下降幅度大于成本，以及对内部辞退员工计提辞退福利费用。

以上巨亏预告反映国营基本金属行业面对的困境，既要面对产能过剩、产品价格不振对业绩的影响，在减产过程中又要赔偿辞退员工的庞大开支，项目停产则要作出巨额拨备，例如中铝重庆分公司80万吨氧化铝项目因持续亏损，于2014年7月停产，须计提长期资产减值准备约33亿人民币。除了中铝，自今年1月以来，钢铁股如鞍钢 股价突然暴跌，不足一个月股价大挫22%，个别水泥股如亚洲水泥 ，其本已低残的股价可以在不足一个月内跌逾20%，基本资源类股份踏入2015年后，成为了捱沽对象。投资者或已意识到行业亏损或远超预期，故失望地沽货。(B01)

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欧罗兑美元迈向“1算”/苏子

目前市场的炒作焦点主要落在联储局会否在今年年中宣布加息，市场上不少分析员及投资者也倾向相信，联储局或因近期公布的经济数据及美国企业业绩表现不大理想，所以暂时没有迫切的加息需要，因此，大多继续看好高风险资产，例如股市的走势。

其实市场炒作联储局何时加息已经好一段时间了，目前市场主要仍是根据美国经济数据的好坏来判断美国正式进入加息周期，却较少市场人士预期，即使美国稍后继续公布较差的经济数据，联储局仍会按照内部早已定下的时间表加息。倘若稍后美息在经济数据欠佳情况下仍被正式调高，大出市场意料之外的话，相信届时美元势必展开新一轮的单边上升浪，而推动美元上升的动力，将是来自已找不到安全停泊地的避险资金。至于环球股市的走势，担心或因为联储局是在经济数据转差的情况下却照样加息而遭到大手抛售，因此，出现极为显着的跌幅！

由于美元既然可以展开新一轮的单边上升浪，非美元货币自然是无运行，估计将在3月份正式启动新一轮QE的欧罗，届时兑美元将无可避免下破1.10心理关口并朝着“1算”水平迈进。至于黄金的走势，预料在美元强势下，其避险功能亦未必可以发挥到明显作用，结果令到金价较大机率跟随欧罗的弱势一同往下寻底。稍后金价一旦失守1,244/1,254美元的关键支持区收市，相信稍后1,200美元关口将会不保，上月的1,167.20美元低位预料会因此面临严峻考验。原先预期英镑兑美元由于在上月23日触及1.4947美元低位后，可以连续两个交易日明显上升，因此，应有力进一步突破20天平均线阻力。可惜汇价却受制于此平均线，并且更在日线图上呈现近似乌云盖顶的不利形态，出现应升不升的恶劣走势，汇价稍后一旦正式跌破上周五的1.4995美元低位收市，将会再遭看淡的投资者大手抛售，随后将朝着2010年的1.4235美元低位迈进。(B08)

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